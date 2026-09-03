معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی سامانه مدیریت تولید و توزیع بذر را زمینه ساز برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تأمین و مصرف بذر در استان‌ها و پهنه‌های تولید توصیف کرد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مجید آنجفی در آیین رونمایی از سامانه الکترونیکی مدیریت تولید و توزیع بذر، یکی از مهمترین مزایای این سامانه را نمایش شفاف فاصله میان نیاز واقعی و میزان مصرف موجود دانست و گفت: این روند به کارشناسان اجازه می‌دهد نقاط ضعف را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنند.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی افزود: این سامانه با ایجاد پیوند میان الگوی کشت و مدیریت بذر، سهم بذر مورد نیاز هر استان را متناسب با تنوع محصولات و سطح زیر کشت ابلاغ‌شده، به دقت مشخص می‌کند.

وی افزود: در گذشته، برنامه‌ریزی تأمین نهاده‌ها عمدتاً بر مبنای ظرفیت‌های حمایتی و یارانه‌ای دولت صورت می‌گرفت، اما سامانه جدید با تمرکز بر “نیاز واقعی بخش”، این رویکرد را به سمت مدیریت مبتنی بر داده سوق می‌دهد.

معاون امور زراعت با تحلیل شرایط اقتصادی جدید و تغییر در سیاست‌های ارزی، بر لزوم افزایش بهره‌وری نهاده‌ها تأکید کرد و گفت: با تغییر ساختار یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، سهم هزینه‌های نهاده‌ها (مانند کود‌های شیمیایی) در تولید محصولات افزایش یافته است. این تغییرات، ضرورت استفاده بهینه و هدفمند از نهاده‌ها را دوچندان می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اصلاح نحوه پرداخت یارانه نهاده‌ها تصریح کرد: با انتقال یارانه از واردکنندگان به حساب مستقیم کشاورزان، انتظار می‌رود شاهد اصلاح سبد کودی و تنوع در مصرف نهاده‌ها باشیم. این فرآیند، کشاورزان را به سمت استفاده دقیق از مواد مغذی و متناسب با نیاز گیاه هدایت خواهد کرد.