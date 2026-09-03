به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هم‌زمان با مراسم چهلمین روز درگذشت مرحوم کربلایی محمدعلی اعتمادی پویا، یک دستگاه نوار قلب (ECG) به ارزش یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال از سوی خانواده آن مرحوم به شبکه بهداشت و درمان شهرستان ششتمد اهدا شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان ششتمد در این آیین با تسلیت به خانواده متوفی و قدردانی از این اقدام نیکوکارانه اظهار داشت: مشارکت خیرین در تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی، بازوی توانمند نظام سلامت است. اهدای این دستگاه نوار قلب نقش مؤثری در تشخیص سریع‌تر و دقیق‌تر بیماری‌های قلبی و عروقی در منطقه ایفا خواهد کرد.

افضلی با اشاره به نقش مهم مجمع خیرین سلامت افزود: حمایت خانواده‌های نیک‌اندیش ظرفیت‌های خدمت‌رسانی حوزه سلامت را ارتقا می‌دهد و امیدواریم این فرهنگ ایثار در جامعه بیش از پیش نهادینه شود.