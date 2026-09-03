شهرستان نقده با داشتن ۱۸ تالاب فصلی و دائمی در مسیر مهاجرت پرندگان، مأمن خوبی برای زاد آوری و استراحتگاه مناسبی برای تجدید حیات شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان نقده با اشاره به اینکه این شهرستان ۱۸ تالاب فصلی و دائمی دارد، افزود: امسال بعلت آبگیری‌های بموقع و مناسبت خصوصا مدیریت منابع توانستیم تالاب‌های شهرستان را به وضعیت مطلوب برسانیم.

سید اکبر قائمی، با اشاره به افزایش پرندگان در سطح تالاب‌ها، تصریح کرد: امروز ما شاهد هزاران قطعه انواع پرنده آبزی و کنار آبزی در سطح تالاب‌ها هستیم، این شهرستان بعلت قرار گرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان از نیم کره شمالی به سمت نیم کره جنوبی، بعلت داشتن پوشش گیاهی مناسب و تغذیه هم استراحتگاه خوبی برای تجدید حیات پرندگان مهاجر و هم افزایش ۲۰ درصدی زادآوری پرندگان آبزی و کنار آبزی شده است.

کیومرث جهانگرد مدیر منابع امور آب شهرستان نقده با اشاره به بارش‌های مناسب سال‌جاری، افزود: با مدیریت صحیح منابع توانستیم در ذخیره سازی و آبگیری تالاب تلاش کنیم و الحمدالله امروز هم تالاب‌ها بموقع آبگیری شده و هم کشاورزان به حقابه خود برسند، در همین راستا تاکنون ۲۴ میلیون متر مکعب آب به طرف تالاب‌ها رهاسازی شده است.

هم اکنون تالاب بین المللی شور گول حسنلو، تالاب بین المللی درگه سنگی، درنا، سولدوز و طالقان از پوشش گیاهی مناسب و وضعیت مطلوب آبی برخوردار است و باعث زاد آوری پرندگان شده است و اکنون هزاران بال فلامینگو و انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی در تجدید حیات مهمان تالاب‌های شهرستان نقده می‌باشند.