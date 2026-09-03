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بنا به اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، زمان دیدار فولاد خوزستان و فجرشهید سپاسی در هفته ششم لیگ برتر تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،، بنا به اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، دیدار تیمهای فولاد خوزستان و فجرشهید سپاسی در هفته ششم لیگ برتر فوتبال روز دوشنبه ۱۶ شهریورماه برگزار خواهد شد.
این مسابقه از ساعت ۲۰ در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار میشود.
پیش از این قرار بود دیدار فولاد خوزستان و فجرشهید سپاسی روز سهشنبه ۱۷ شهریورماه برگزار شود که با توجه به اعزام تیم فوتبال امید ایران به بازیهای آسیایی، زمان این مسابقه یک روز زودتر تغییر کرد.