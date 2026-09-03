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در پی انتشار محتوایی توهینآمیز و کذب در یکی از برنامههای اینترنتی رسانه «دیدارنیوز»، دادستانی تهران علیه عوامل این رسانه اعلام جرم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در یکی از برنامههای اینترنتی رسانه دیدارنیوز، عوامل این برنامه اظهارات توهینآمیز و کذبی مطرح کردند که انتقادات زیادی در پی داشت.
موضوع در دستور بررسی قضائی قرار گرفت و با توجه به محتوای کذب و توهینآمیز، برای عوامل و مسئولان این رسانه اعلام جرم شد.
در همین زمینه، پرونده قضائی در دادستانی تهران تشکیل شده و موضوع برای رسیدگی قانونی در حال پیگیری است.