به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در یکی از برنامه‌های اینترنتی رسانه دیدارنیوز، عوامل این برنامه اظهارات توهین‌آمیز و کذبی مطرح کردند که انتقادات زیادی در پی داشت.

موضوع در دستور بررسی قضائی قرار گرفت و با توجه به محتوای کذب و توهین‌آمیز، برای عوامل و مسئولان این رسانه اعلام جرم شد.

در همین زمینه، پرونده قضائی در دادستانی تهران تشکیل شده و موضوع برای رسیدگی قانونی در حال پیگیری است.