۵ کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان سلماس با هدف بهسازی مسیر‌های ارتباطی و رفع مشکلات تردد روستاییان، بهسازی و آسفال

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار سلماس گفت:راه ارتباطی روستا‌های پته‌ویر و برگشاد از جمله مسیر‌هایی است که پس از سال‌ها، با اجرای عملیات عمرانی بهسازی و آسفالت شده و مشکلات تردد اهالی این روستا‌ها تا حد زیادی برطرف شده است.

محمد فتحی افزود:این طرح با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و همراهی شهرداری و سپاه سلماس اجرا شده است.

فتحی گفت:۳۰ طرح عمرانی نیز در سطح شهر سلماس در حال اجراست که بخشی از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های شهری این شهرستان به شمار می‌رود.