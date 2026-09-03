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۵ کیلومتر از راههای روستایی شهرستان سلماس با هدف بهسازی مسیرهای ارتباطی و رفع مشکلات تردد روستاییان، بهسازی و آسفال
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرماندار سلماس گفت:راه ارتباطی روستاهای پتهویر و برگشاد از جمله مسیرهایی است که پس از سالها، با اجرای عملیات عمرانی بهسازی و آسفالت شده و مشکلات تردد اهالی این روستاها تا حد زیادی برطرف شده است.
محمد فتحی افزود:این طرح با مشارکت دستگاههای اجرایی و همراهی شهرداری و سپاه سلماس اجرا شده است.
فتحی گفت:۳۰ طرح عمرانی نیز در سطح شهر سلماس در حال اجراست که بخشی از برنامههای توسعه زیرساختهای شهری این شهرستان به شمار میرود.