همزمان با هفته دولت، ۱۹۷ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ۳ هزار میلیارد تومان در استان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جلیل جزونقی مدیرکل دفتر فنی استانداری زنجان گفت:همزمان با هفته دولت، ۱۹۷ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ۳ هزار میلیارد تومان در استان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها در بخش‌های مختلف از جمله مسکن ملی، احداث مدارس و فضاهای آموزشی، نیروگاه‌های خورشیدی، راه‌های مواصلاتی و طرح‌های توسعه و عمران روستایی و شهری اجرا شده‌اند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری زنجان همچنین گفت: سفر سال گذشته رئیس‌جمهور به استان ۳۹ مصوبه با اعتباری بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان داشت که بخش‌هایی از جمله نیرو، راه، کشاورزی، میراث فرهنگی، طرح‌های روستایی و راه‌آهن را شامل می‌شود.

جزونقی با اشاره به حوزه مسکن افزود: با ظرفیت‌سازی انجام شده و تأمین زمین مورد نیاز، زمینه آغاز عملیات اجرایی ۱۰ هزار واحد مسکونی جدید در استان زنجان فراهم شده است.

وی تأکید کرد: دفتر فنی استانداری روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را پیگیری و بر رفع موانع فنی و اجرایی آنها نظارت می‌کند تا مردم استان سریع‌تر از نتایج این طرح‌ها بهره‌مند شوند.