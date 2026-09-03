هواشناسی استان قزوین از پایداری وضعیت جوی در روز‌های آینده و کاهش نسبی دما در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان گفت: طی چند روز آینده وضعیت جوی در سطح منطقه نسبتاً پایدار خواهد بود و شاهد آسمانی صاف و آفتابی در اکثر مناطق استان هستیم.

مهدی آخوندی افزود: برای امروز و فردا با توجه به شمالی بودن سوی جریانات، وزش باد‌های شمالی پیش‌بینی می‌شود که این موضوع کاهش نسبی دما را در پی خواهد داشت.

همچنین در ارتفاعات شمالی استان، گاهی پدیده مه پیش‌بینی می‌شود که باید در تردد‌های جاده‌ای مورد توجه قرار گیرد.

شنبه و یکشنبه هفته آینده، دمای هوا در مناطق مختلف استان به طور نسبی افزایش خواهد یافت.