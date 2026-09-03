رئیس مرکز آمار ایران گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵، گامی اساسی در گذار از نظام سنتی به آمارگیری ثبتی‌مبنا محسوب می‌شود.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ را نقطه‌عطفی در تحول نظام آماری کشور دانست و گفت: این سرشماری با روش‌های نوین و مبتنی بر داده‌های دستگاه‌های اجرایی، گامی اساسی در گذار از نظام سنتی به آمارگیری ثبتی‌مبنا محسوب می‌شود.

غلامرضا گودرزی رشنبه در نخستین جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا سال ۱۴۰۵ استان فارس، با تاکید بر تفاوت‌های بنیادین روش‌شناسی این دوره، گفت: همکاران ما در استان‌ها کار سنگینی را انجام داده‌اند، سرشماری امسال واقعا متفاوت است و با هیچ سرشماری دیگری قابل مقایسه نیست؛ روش‌ها کاملا دگرگون شده و رویکرد اصلی، استناد به داده‌های دستگاه‌های اجرایی کشور است.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به آزمایش‌های میدانی و داده‌کاوی انجام‌شده در سال گذشته، افزود: این پروژه‌ای سنگین و زمان‌بر است، برخی کشور‌ها نزدیک به ۱۲ سال برای پیاده‌سازی چنین نظامی زمان صرف کرده‌اند.

گودرزی افزود: گرچه نمونه‌هایی از اجرای سریع‌تر نیز وجود دارد، اما هیچ‌یک از نظر وسعت و جمعیت با ایران قابل قیاس نیستند.

وی با اشاره به همکاری بیش از ۲۷ دستگاه اجرایی، دانشگاهیان و پژوهشگران، تصریح کرد: مجموعه‌ای از متخصصان در سراسر کشور پای کار آمده‌اند تا این پروژه بزرگ در بازه‌ای معقول به سرانجام برسد، البته مردم نیز سهم تعیین‌کننده‌ای دارند و در زمان مناسب، توضیحات کامل درباره نقش آنان ارائه خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه فرآیند سرشماری از هم‌اکنون آغاز شده است، خاطرنشان کرد: برخلاف دوره‌های قبل که شروع عملیات از اول آبان بود، این بار نقاط شروع متعددی تعریف شده و داده‌های دستگاه‌ها طبق روال تدوین‌شده، در حال پردازش است؛ مرحله دوم نیز از اول آبان ۱۴۰۵ با حضور همکاران استانی اجرا خواهد شد.

گودرزی با هشدار درباره پیامد‌های ثبت ناقص یا نادقیق اطلاعات در سامانه‌های ملی، گفت: اگر داده‌های استانی با دقت وارد نشوند، خطا در برآورد‌ها گریبان‌گیر هم نظام ملی، هم استان و هم مردم خواهد شد.

وی از استاندار فارس خواست تا با تدابیر مدیریتی، مدیران استانی را در بازه زمانی باقی‌مانده تا عملیات میدانی، به بازنگری و به‌روزرسانی داده‌های دستگاه‌های مربوطه ترغیب کند.

رئیس مرکز آمار ایران تاکید کرد: این فرصت ارزشمند نباید از دست برود، چراکه مبنای آمار‌های آینده، همین داده‌های ثبت‌شده خواهد بود.

گودرزی همچنین موضوعات اتباع خارجی و جوامع عشایری را از محور‌های خاص سرشماری امسال برشمرد و بر تدارک راهکار‌های متناسب برای آنان تاکید کرد.

وی با اشاره به تجربه موفق رویکرد استانی در سرشماری کشاورزی، اظهار کرد: الگوی همان ابتکار را در سرشماری نفوس نیز دنبال می‌کنیم، هر استان می‌تواند متناسب با شرایط خود، ابتکاری متناسب ارائه دهد و استان فارس نیز در این زمینه پیشتاز بوده است.

رئیس مرکز آمار ایران از ایجاد دو کارگروه جدید در این دوره خبر داد و گفت: افزون بر کارگروه‌های مرسوم، کارگروه «مدیریت مخاطرات» با هدف پیش‌بینی و مقابله با هرگونه اختلال احتمالی، و کارگروه «آینده‌پژوهی» با نگاه به استقرار نظام سرشماری‌های سالانه یا دوسالانه، فعال شده‌اند و هم‌اکنون بیش از چهار سناریوی عملیاتی برای اجرا در آبان ماه تدوین شده است.

گودرزی با اشاره به سیاست دولت مبنی بر تحول در نظام آماری کشور، اظهار کرد: هدف، حرکت از نظام سنتی به سامانه‌ای نوین و ثبتی‌مبناست، این تحول مستلزم ارتقای سواد آماری و آموزش‌های هدفمند است که توسط همکاران استانی پیگیری خواهد شد.

وی در خصوص سکونتگاه‌های غیررسمی که در فارس وضعیت حادتری دارد، گفت: با همکاری وزارت کشور و استان‌ها، تدابیر ویژه‌ای برای پوشش این مناطق اندیشیده شده است؛ همچنین توافق‌های لازم برای حفظ حقوق ساکنان و رعایت وحدت رویه، به استان‌ها ابلاغ خواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران، ماموریت اصلی این مرکز را پشتیبانی از نظام تصمیم‌گیری کشور عنوان کرد و گفت: تلاش داریم آمار‌هایی به‌روز و متناسب با نیاز استانداران و مدیران تولید کنیم؛ خلأ‌های گذشته در حال رفع است و به‌زودی آمار‌های عقب‌افتاده به‌روزرسانی می‌شوند.

گودرزی با تاکید بر تولید «آمار‌های زودرس»، افزود: به جای انتظار برای تکمیل کامل اطلاعات و از دست دادن زمان، از روش‌های استاندارد جهانی برای انتشار سریع‌تر آمار استفاده خواهیم کرد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به همکاری ملی در این پروژه، خاطرنشان کرد: ملت ایران در شرایط سخت همواره درخشان ظاهر شده‌اند و در سرشماری پیشین نیز ایران رتبه‌ای بسیار مطلوب به دست آورد که امیدواریم این دوره نیز با همدلی و مشارکت همگانی، گامی بلند در مسیر توسعه آماری کشور برداشته شود.