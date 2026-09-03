پخش زنده
امروز: -
آیین اختتامیه بیستوششمین دوره مسابقات قرآن کریم، یادواره «قائد شهید امت»، ویژه بانوان شاغل و خانوادههای کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به میزبانی مجتمع عملیاتی ـ آموزشی شهید ستاری بابلسر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، این دوره از مسابقات از ۹ شهریورماه با راهبری اداره عقیدتی ـ سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در رشتههای حفظ قرآن کریم از یک جزء تا ۳۰ جزء، قرائت تحقیق، ترتیل و مفاهیم سطح یک و دو برگزار شد.
در این دوره، فرزندان کارکنان در دو گروه سنی زیر ۱۴ سال و بالای ۱۴ سال نیز حضور داشتند شرکتکنندگان پس از پشت سر گذاشتن مرحله آزمون مقدماتی، در مرحله منطقهای به رقابت با یکدیگر پرداختند.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در مرحله مقدماتی این مسابقات حدود هزار نفر شرکت کردند که از این میان، ۶۰۰ نفر به سطح منطقهای راه یافتند و در نهایت ۲۱۰ نفر در بیستوششمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه بانوان شاغل و خانوادههای کارکنان نیروی پدافند هوایی به رقابت پرداختند.
در پایان این رقابتها نیز ۱۳۵ نفر از برگزیدگان به مرحله نهایی مسابقات قرآن کریم آجا راه یافتند. مرحله نهایی این مسابقات از ۲۲ تا ۲۵ شهریورماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی ـ سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مسابقات سراسری قرآن کریم با اشاره به اهداف برگزاری بیستوششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، گفت: این مسابقات با هدف گرامیداشت یاد و نام شهدای جنگ رمضان، بهویژه امام شهید، برگزار شده است.
وی افزود: یکی از اهداف مهم این مسابقات، ایجاد و تقویت فرهنگ قرآنی در میان خانوادههای نیروهای مسلح است؛ چراکه همانگونه که نیروهای نظامی در نظام جمهوری اسلامی به روحیه بالا و قدرت تابآوری نیاز دارند، فرهنگ قرآن نیز میتواند در افزایش روحیه و تابآوری آنان نقش مؤثری داشته باشد.
رئیس سازمان عقیدتی ـ سیاسی ارتش ادامه داد: خانواده در تقویت روحیه و توانمندی معنوی نیروهای مسلح نقشی بیبدیل دارد و یکی از اهداف مهم برگزاری این مسابقات، تقویت روحیه و افزایش تابآوری نیروهای مسلح برای انجام مأموریتها و عملیاتهای پیشرو است.
حجتالاسلام محمدحسنی با اشاره به جایگاه قرآن کریم بهعنوان «ثقل اکبر» در معارف اسلامی، اظهار کرد: قرآن کریم کتابی محدود به یک یا چند موضوع خاص نیست، بلکه کتابی جامع و هدایتگر است که ابعاد مختلف زندگی انسان را در مسیر سعادت و کمال مورد توجه قرار داده است.
وی افزود: اگر درباره بسیاری از کتابها سخن بگوییم، میتوان کارکرد اصلی آنها را در یک یا چند موضوع مشخص خلاصه کرد، اما قرآن کریم کتابی است که در حوزههای اعتقادی، اخلاقی، تربیتی و اجتماعی، اصول و مبانی مورد نیاز انسان را برای حرکت در مسیر هدایت ارائه میکند و این جامعیت، یکی از جلوههای عظمت و اعجاز این کتاب آسمانی است.
رئیس سازمان عقیدتی ـ سیاسی ارتش با اشاره به آیه ۸۹ سوره نحل، تصریح کرد: خداوند متعال میفرماید: «وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ»؛ قرآن در مقام هدایت، کتابی روشنگر است و اصول و مبانی مورد نیاز انسان را برای پیمودن مسیر سعادت بیان میکند.
وی ادامه داد: خداوند در آیه ۳۸ سوره انعام نیز میفرماید: «مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ»؛ از این منظر، قرآن و کتاب الهی در حوزه هدایت و دین چیزی را فروگذار نکرده است و آموزههای آن گاه بهصورت صریح و گاه در قالب اصول و مبانی ارائه شدهاند.
حجتالاسلام محمدحسنی با تأکید بر اینکه قرآن صرفاً کتاب تلاوت نیست، خاطرنشان کرد: قرآن، کتاب هدایت انسان است؛ چنانکه خداوند در آیه ۹ سوره اسراء میفرماید: «إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ»؛ این قرآن به استوارترین و درستترین راه هدایت میکند.
وی گفت: عظمت قرآن در این است که انسان را در مسیر شناخت، ایمان، اخلاق و عمل صالح هدایت میکند و اصول اساسی زندگی شایسته را در اختیار او قرار میدهد؛ از همین رو، قرآن کریم کتابی جامع، ماندگار و فراتر از نیازهای یک عصر و یک نسل است.
در پایان این آیین، با حضور فرماندهان، مسئولان عقیدتی ـ سیاسی و دستاندرکاران برگزاری مسابقات، از برترینهای این دوره و راهیافتگان به مرحله نهایی مسابقات قرآن کریم آجا در مشهد مقدس با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی تجلیل شد.