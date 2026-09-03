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نهمین مرحله برنامه ملی "نذر خدمت" در شمال سیستان و بلوچستان به همت جمعیت هلالاحمر استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر سیستان و بلوچستان گفت: در این مرحله، ۱۵۰ بسته سبد معیشتی به ارزش ۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و اقلام نوشتافزار به ارزش چهار میلیارد ریال در شهرستانهای زابل، زهک و هیرمند میان خانوادهها و دانشآموزان مناطق هدف توزیع شده است.
سیدمحمدمهدی سجادی افزود: آنچه در برنامه نذر خدمت اهمیت دارد، حضور مؤثر و مسئولانه داوطلبان در کنار خانوادهها و تبدیل نیت خیرخواهانه مردم به خدمات ملموس و هدفمند است.
وی افزود: ظرفیت داوطلبی هلالاحمر میتواند در کنار اقدامات امدادی، در حوزههای معیشتی، آموزشی و اجتماعی نیز منشأ اثر باشد وجمعیت هلالاحمر استان تلاش خواهد کرد خدمات این برنامه را با حفظ کرامت انسانی و متناسب با نیاز مناطق مختلف استان تداوم بخشد.