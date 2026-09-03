به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، آقای پیمان جبلی در این دیدار ضمن شنیدن دیدگاه‌ها و دغدغه‌های هنرمندان و فعالان فرهنگی استان، درباره مسائل و چالش‌های حوزه فرهنگ و هنر با آنان گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، هنرمندان و فعالان جبهه فرهنگی استان نیز به بیان مشکلات، مطالبات و مسائل این عرصه پرداختند. آنان همچنین بر لزوم توجه بیشتر به ظرفیت‌های بومی، حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری، تقویت جریان‌های مردمی و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثرتر هنرمندان در عرصه رسانه تأکید کردند.

رئیس سازمان صداوسیما نیز در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده، با تأکید بر نقش مهم هنرمندان و فعالان فرهنگی در تبیین مسائل جامعه و تقویت هویت ملی و دینی، پاسخ‌گویی به دغدغه‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های هنری و مردمی را از اولویت‌های رسانه ملی دانست و بر استمرار ارتباط و تعامل با هنرمندان و فعالان جبهه فرهنگی تأکید کرد.