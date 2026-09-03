به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ اعضای شورای فضای مجازی استان سمنان بر ضرورت توسعه کارشناسانه فضای مجازی با رویکرد فرهنگ‌سازی، آموزش و تولید محتوا ، فراهم سازی زمینه حضور فعال جوانان، نخبگان و صاحب نظران در جلسات شورا و پیش‌بینی ضمانت اجرایی مناسب برای افزایش کارآمدی و اثربخشی تصمیمات شورا تاکید کردند.

مهدی براری، دبیر شورای فضای مجازی استان سمنان نیز با تشریح مصوبات نشست، بر پیگیری جدی و اجرای دقیق تصمیمات اتخاذ شده تأکید کرد و گفت: با هم افزایی دستگاه‌ها، استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان و تشکیل ساختاری منسجم و فعال، می‌توان گام‌های مؤثری در توسعه و ساماندهی فضای مجازی استان سمنان و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم برداشت.