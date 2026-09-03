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اعضای شورای فضای مجازی استان سمنان بر بهره گیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی ، تأمین نیروی انسانی متخصص و پشتیبانی مناسب از تولید محتواهای فرهنگ ساز در فضای مجازی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ اعضای شورای فضای مجازی استان سمنان بر ضرورت توسعه کارشناسانه فضای مجازی با رویکرد فرهنگسازی، آموزش و تولید محتوا ، فراهم سازی زمینه حضور فعال جوانان، نخبگان و صاحب نظران در جلسات شورا و پیشبینی ضمانت اجرایی مناسب برای افزایش کارآمدی و اثربخشی تصمیمات شورا تاکید کردند.
مهدی براری، دبیر شورای فضای مجازی استان سمنان نیز با تشریح مصوبات نشست، بر پیگیری جدی و اجرای دقیق تصمیمات اتخاذ شده تأکید کرد و گفت: با هم افزایی دستگاهها، استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان و تشکیل ساختاری منسجم و فعال، میتوان گامهای مؤثری در توسعه و ساماندهی فضای مجازی استان سمنان و ارائه خدمات مطلوبتر به مردم برداشت.