جدیدترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تکواندو با صدرنشینی حنا زرین‌کمر در وزن ۶۷+کیلوگرم و صعود قابل توجه چندین نماینده ایران همراه بود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی اوزان مختلف المپیکی به این شرح است:

مردان:

۵۸- کیلوگرم: ابوالفضل زندی با ۵۰ امتیاز و ۱۸ پله صعود نفر چهارم جهان شد.

۶۸- کیلوگرم: مهدی حاجی موسایی با ۵۰ امتیاز و ۱۸ رده صعود نفر سوم جهان است.

۸۰- کیلوگرم: رادین زینعلی با ۳۰ امتیاز و ۱۵ رده نزول در رده ۱۵ قرار گرفت.

۸۰+ کیلوگرم: آرین سلیمی با ۵۰ امتیاز و ۱۲ رده صعود در رتبه سوم قرار گرفت.

زنان:

۴۹- کیلوگرم: ساینا کریمی با ۲۶.۶۴ امتیاز و ۴۲ رده صعود به رده ۴۳ صعود کرد.

۵۷- کیلوگرم: نسترن ولی زاده با ۳۸.۶۴ امتیاز و ۱۱ رده نزول در رده یازدهم قرار گرفت. در همین وزن ناهید کیانی با ۲۷.۰۳ امتیاز و ۱۳ رده صعود بیست و نهم است.

۶۷- کیلوگرم: ساغر مرادی با ۵۸ امتیاز و ۵۸ رده صعود چهارم است. در همین وزن یلدا ولی نژاد با ۵۷ رده صعود و ۱۳.۷۶ امتیاز در رده ۵۷ قرار گرفت.

۶۷+ کیلوگرم: حنا زرین کمر با ۱۱۴ امتیاز و یک رده صعود نفر اول جهان شد. فاطمه احمدی نیز با ۱۹.۳۵ امتیاز و ۳۷ رده صعود در رده ۳۵ قرار گرفت.