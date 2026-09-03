سخنگوی مدیریت بحران کشور از آمادگی نیرو‌های امدادی و عملیاتی در سمنان، گلستان و خراسان شمالی با هشدار نارنجی سازمان هواشناسی خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محترمی گفت:بر اساس هشدار سطح نارنجی هواشناسی، ابلاغیه‌های لازم به تمامی استان‌های تحت تاثیر و دستگاه‌های مسئول ارسال شده و استان‌ها موظف هستند ستاد مدیریت بحران خود را تشکیل داده و هماهنگی بین دستگاهی متناسب با دستورالعمل‌های پیشین را برقرار کنند.

وی با تأکید بر اهمیت آمادگی کامل دستگاه‌ها افزود: مدیرکل مدیریت بحران استان‌ها موظف است میزان آمادگی دستگاه‌ها را در زمینه توان امدادی، نیروی انسانی و امکانات لجستیکی بر اساس چک‌لیست‌های ابلاغی رصد و نظارت کند.

ظفری همچنین از اقدامات پیشگیرانه شهرداری‌ها و دهیاران خبر داد و گفت: شهرداران نسبت به پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر اقدامات لازم را انجام خواهند داد و دهیاران نیز اطلاع‌رسانی چهره به چهره را به اهالی روستا‌ها انجام می‌دهند. تأکید ما بر این است که این اقدامات به صورت جدی انجام شود.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران درباره ایمنی جاده‌ها گفت: در صورت وجود مخاطره در جاده‌ها، پلیس راه با هماهنگی فرماندار و استاندار نسبت به مسدود کردن مسیر‌های خطرناک اقدام خواهد کرد و از مردم تقاضا داریم برای حفظ ایمنی خود از عبور از این مسیر‌ها خودداری کنند.