پخش زنده
امروز: -
استاندار اصفهان: اعتبارات مالیاتی دستگاهها و صنایع اصفهان برای شتاببخشی به طرح های دانشبنیان، از جمله شهرک فناوری اطلاعات تخصیص مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی جمالینژاد در حاشیه شانزدهمین قرارگاه جنگ اقتصادی و میز اقتصادی استان با اشاره به برگزاری منظم جلسات قرارگاه اقتصادی استان در صبح روزهای پنجشنبه گفت: در این نشست، دبیر قرارگاه گزارشی جامع از آخرین وضعیت بازار اصفهان، اقدامات نظارتی و تمهیدات پیشگیرانه ارائه داد و در این گزارش، برخورد سلبی و قانونی با متخلفان، از جمله بنکداران و افرادی که اقدام به احتکار یا گرانفروشی کرده بودند، تشریح شد.
استاندار اصفهان به بررسی طرح های پیشران استان در این جلسه اشاره کرد و افزود: طرح های کلیدی مختلفی در مناطقی نظیر فولادشهر و مبارکه در حال پیگیری است که از مهمترین آنها میتوان به پست شهرک فناوری اشاره کرد .
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی توسعه استان گفت: تمام تلاش مجموعه مدیریتی استان بر این است که توسعه صنعتی اصفهان صرفاً بر مدار صنایع کمکمبر، پاک و فناور حرکت کند و ایجاد و تقویت زیرساختهای شهرک فناوری دقیقاً در راستای محقق ساختن این رویکرد جدید و عبور از صنایع آلاینده است.
جمالینژاد با اشاره به راهکارهای تأمین مالی این طرحها افزود : در نشست امروز، موضوع استفاده از سهم مالیاتی دستگاهها و صنایع مختلف برای آمادهسازی زیرساختهای دانشبنیان مطرح شد و تلاش می شود این مصوبات قانونی به سرانجام رسیده و این طرح های زیربنایی در همین دولت به بهرهبرداری کامل برسند.