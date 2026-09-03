به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: این اردوی جهادی به همت و برنامه‌ریزی بسیج دانشجویی استان و با پشتیبانی و حمایت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج عملیاتی شده است.

ابراهیمی افزود: این اردو به مدت سه روز در روستا‌های‌مندان و سواری از توابع بخش سرفاریاب انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: تیم‌های جهادی در این مدت، مجموعه‌ای از خدمات رایگان شامل ویزیت‌های پزشکی عمومی، خدمات تخصصی دندانپزشکی و مشاوره‌های مامایی را به اهالی این مناطق ارائه می‌دهند.

ابراهیمی گفت: علاوه بر خدمات درمانی، برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی نیز با هدف ارتقای سطح آگاهی سلامت و نشاط اجتماعی برای ساکنان این مناطق پیش‌بینی و اجرا می‌شود.