کارشناس دفتر پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو با تأکید بر اینکه تزریق ژل و فیلر یک اقدام پزشکی است، گفت: پیش از تزریق باید درباره نوع فرآورده، مجوز آن، محل مصرف، صلاحیت فرد تزریق‌کننده و عوارض احتمالی اطلاعات کافی کسب شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فاطمه محمدپور کارشناس دفتر پایش مصرف فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو گفت: فیلر‌های پوستی یا ژل‌های تزریقی برای ایجاد حجم یا اصلاح برخی فرورفتگی‌ها و چین‌وچروک‌های صورت مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما تزریق آنها یک اقدام پزشکی است و نباید اقدامی ساده و بدون خطر تلقی شود.

وی افزود: انتخاب فرآورده مناسب، محل تزریق، شناخت آناتومی صورت و مهارت و تجربه فرد تزریق‌کننده، از عوامل مهم در ایمنی این اقدام هستند و مراجعه‌کننده باید پیش از تزریق درباره صلاحیت حرفه‌ای فرد ارائه‌دهنده خدمت سؤال کند.

کارشناس دفتر پایش مصرف فرآورده‌های سلامت ادامه داد: یکی از نشانه‌های مرکز زیبایی مجاز، داشتن تابلوی معتبر مرکز در معرض دید مراجعین است و پروانه طبابت پزشک نیز باید در محل قابل مشاهده باشد. همچنین در صورت نیاز می‌توان شماره نظام پزشکی و مشخصات پزشک را از سامانه سازمان نظام پزشکی استعلام کرد.

محمدپور با اشاره به اهمیت سن در تزریق فیلر گفت: بر اساس منابع بین‌المللی، فیلر‌های پوستی مورد تأیید برای کاربرد‌های مشخص، در افراد ۲۲ سال و بالاتر مورد تأیید قرار گرفته‌اند و ایمنی استفاده از این محصولات در افراد زیر ۲۲ سال مشخص نیست؛ بنابراین تزریق فیلر در سنین پایین نباید اقدامی صرفاً زیبایی و بدون ارزیابی دقیق پزشکی تلقی شود.

وی تأکید کرد: شرایط سنی و موارد مصرف ممکن است بر اساس نوع فرآورده و مقررات هر کشور متفاوت باشد و افراد باید پیش از تزریق، نام دقیق محصول، ماده مؤثره یا ترکیب اصلی، شرکت تولیدکننده، شماره سری ساخت، تاریخ انقضا، شرایط نگهداری و کاربرد و محل مورد تأیید آن را از پزشک دریافت کنند.

کارشناس دفتر پایش مصرف فرآورده‌های سلامت خاطرنشان کرد: شناخته‌شدن یک نام تجاری، تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی یا قیمت بالاتر به معنای ایمن‌تر بودن فرآورده نیست و قیمت پایین، تخفیف‌های غیرمعمول و وعده‌هایی مانند «بدون عارضه»، «کاملاً بی‌خطر» یا «تضمینی» نیز نباید مبنای تصمیم‌گیری برای تزریق قرار گیرد.

وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در ارائه خدمات مرتبط با تزریق فیلر، شهروندان می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰، بخش رسیدگی به شکایات، گزارش کنند.

آگاهی از نوع فرآورده، مجوز مصرف و صلاحیت فرد تزریق‌کننده، نخستین گام برای تصمیم‌گیری ایمن درباره تزریق فیلر است.