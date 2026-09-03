رضا قیطاسی، ورزشکار شهرستان کبودراهنگ از توابع استان همدان، صاحب نشان طلا در بازی‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، پرچمدار ایران و ورزشکار شهرستان کبودراهنگ استان همدان در ششمین دوره بازی های جهانی عشایر نخستین نشان طلای کاروان ایران در بازی‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان را به نام خود ثبت کرد.

قوی ترین مرد آهنین ایران، در رشته چوب‌کشی با عملکردی درخشان موفق شد با شکست رقیب قرقیزستانی عنوان قهرمانی را از آن خود کند و نخستین طلای ایران در این دوره از مسابقات را به دست آورد.

قیطاسی با عبور موفق از مراحل مختلف رقابت‌ها و شکست رقبای خود، در دیدار نهایی نیز به برتری رسید تا پرچم ایران را بر فراز سکوی نخست این رشته به اهتزاز درآورد.