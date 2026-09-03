به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، فرزاد لطفعلی، رئیس گروه بررسی‌های جغرافیایی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اعلام این خبر گفت: مدارک منطقه «شکارممنوع سرخه‌چیلون» در یزد برای ارتقا به «منطقه حفاظت‌شده» و منطقه «شکارممنوع کرکس» در اصفهان برای الحاق به یک منطقه حفاظت‌شده، تکمیل و آماده طرح در جلسه آتی شورای عالی حفاظت محیط‌زیست است.

او با اشاره به اهمیت تکمیل شبکه مناطق تحت مدیریت افزود: ارتقای کیفیت زیستگاه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مشارکتی برای حفاظت مؤثرتر از تنوع زیستی، از اولویت‌های راهبردی این سازمان است.

لطفعلی همچنین از تصویب نهایی ارتقای سه منطقه دیگر در جلسات گذشته این شورا خبر داد و گفت: «درخت ارس شهرستانک» در استان البرز و «چشمه قدمگاه» در استان فارس به عنوان «اثر طبیعی ملی» و «منطقه زرین‌گل» نیز به عنوان «منطقه حفاظت‌شده» مصوب شده‌اند که فرآیند ابلاغ آنها در حال انجام است.

سازمان حفاظت محیط‌زیست با هدف صیانت از عرصه‌های طبیعی، مناطق دارای ظرفیت حفاظتی را شناسایی و پس از بررسی‌های کارشناسی، برای قرارگیری در چهار طبقه حفاظتی به شورای عالی حفاظت محیط‌زیست پیشنهاد می‌دهد.