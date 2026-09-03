به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در متن پیام امام جمعه کیش آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بار دیگر رژیم سفّاک و تروریست آمریکای جهان‌خوار در جنایتی آشکار و ضدانسانی جمعی از مردم غیرنظامی و بی‌گناه کشورمان را در یکی از مناطق مسکونی در منطقه سیریک استان هرمزگان به شهادت رساند و داغی بزرگ بر قلوب ملّت ما نهاد.

مردم جهان و منطقه به خوبی به یاد دارند که این قبیل جنایات جنگی و کشتار غیرنظامیان در عراق، افغانستان، غزه و... شیوه مرسوم استکبار جهانی، رژیم صهیونیستی و روسیاهان تاریخ است که با کنار گذاشتن نقاب‌های پوشالی حقوق‌بشر و دروغ‌های دفاع از آزادی و دموکراسی، بزرگ‌ترین مظالم تاریخ بشریت را انجام داده‌اند.

این جنایت عامدانه و تهاجم ناجوانمردانه که در امتداد زنجیره‌ی حملات وحشیانه تروریسم دولتی آمریکا در شهادت هزاران نفر از ملّت مظلوم ایران خصوصاً در حمله به مدرسه شجره طیّبه میناب، بمباران سالن ورزشی لامرد، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و مناطق مسکونی می‌باشد، بار دیگر خوی حیوانی استکبار جهانی و سکوت شرم‌آور مجامع رسوای مدعی حقوق‌بشر را به آزادگان جهان، مسلمانان عالم و ملّت بزرگ ایران نشان می‌دهد.

دشمنان جنایت‌پیشه باید بدانند؛ ملّت سلحشور و مجاهد ایران با توکّل به خداوند قوی متعال (جلّ‌جلاله)، استعانت از مولایمان حضرت ولیعصر (عجّل‌الله‌تعالی فرجه‌الشریف)، حرکت در صراط مستقیم امامین انقلاب‌اسلامی (اعلی‌الله مقامهماالشریف)، تبعیت ازفرامین فرماندهی معظم کل قوا (مدّظله‌العالی) و با اتحاد و صفوف یکپارچه در برابر هرگونه حمله و تجاوزی ایستادگی کرده و با انتقام از قاتلان امام شهید انقلاب و ملّت عزیزمان درسی فراموش‌نشدنی و سخت به متجاوزان خواهند داد و ان‌شاءالله عزّت و سربلندی را برای ایران اسلامی، محور مقاومت و امّت اسلامی به ارمغان خواهند آورد.

اینجانب به همراه مردم شریف جزیره کیش با عرض تسلیت شهادت جمعی از هموطنان و رزمندگان سلحشور به خانواده‌های داغ‌دیده، از درگاه حضرت احدیّت علوّ درجات و همنشینی با حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) برای شهیدان والامقام، شفای عاجل برای جانبازان و مجروحان، و زوال و نابودی دشمنان و نصرت و پیروزی کشورمان را مسئلت دارم.