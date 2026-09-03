به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار قاسم رضایی با اشاره به پیشینه تاریخی مردم استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر با سابقه درخشان «دلیران تنگستان»، همواره به عنوان استانی دشمن‌ستیز و مرزبان شناخته شده است.

وی با اشاره به وضعیت امنیت در کشور و استان بوشهر افزود: با وجود همه توطئه‌های دشمنان و تحمیل جنگ‌های مختلف علیه نظام، امروز شاهد امنیت پایداری در سراسر کشور و مرز‌ها هستیم در استان بوشهر نیز وضعیت جزایر و سواحل با همکاری و هم‌افزایی نیرو‌های انتظامی، ارتش و سپاه پاسداران، به خوبی مدیریت می‌شود.

سردار رضایی همراهی مردم و فهم بالای آنان را عامل اصلی کاهش جرایم دانست و گفت: آنچه برای مجموعه انتظامی اولویت دارد، آرامش و آسایش عمومی مردم است حضور شبانه‌روزی مأموران انتظامی در کنار مردم، نشان‌دهنده پیوند عمیق پلیس با بدنه جامعه است؛ پلیس در کنار وظایف ذاتی خود، دوشادوش سایر قوای نظامی، متولی اصلی امنیت داخلی و عمومی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های حوزه پیشگیری از جرم اشاره کرد و خواستار ورود مجلس شورای اسلامی به این حوزه شد.

سردار رضایی بیان کرد: بر اساس بررسی‌های میدانی، در برخی موارد «هزینه جرم» با خود جرم تناسب ندارد از مجلس انقلابی انتظار می‌رود در راستای رعایت حقوق شهروندان و حمایت از رده‌های انتظامی و قضایی، نسبت به بازنگری در قوانین موجود اقدام کند افزایش تناسب میان جرم و مجازات، قطعاً بازدارندگی لازم را برای کاهش جرایم ایجاد خواهد کرد.