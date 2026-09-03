معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم تمرکز بر اقدامات ایجابی و الگوسازی در حوزه پوشش، از برگزاری جشنواره ملی مد و لباس به میزبانی اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ایوب درویشی در نشست شورای سیاست‌گذاری جشنواره مد و لباس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شورای فرهنگ عمومی استان گفت:حوزه مد و لباس اگرچه در ساختار فرهنگ عمومی تعریف می‌شود، اما ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصادی، تجاری، طراحی و دانشگاه‌ها شناسایی و جمع‌بندی شد تا این جشنواره ملی از استان اصفهان آغاز شود.

وی با قدردانی از حضور و همراهی کارگروه مد و لباس ملی افزود: رویکرد اصلی در مواجهه با مسایل فرهنگی باید ایجابی و مبتنی بر ظرفیت‌سازی باشد و امید می‌رود این حرکت ملی گامی اثرگذار در راستای ساماندهی حوزه پوشش در کشور باشد.

استاندار اصفهان هم در این نشست با تاکید بر ضرورت جوان‌گرایی و تجاری‌سازی در صنعت مد و پوشاک، خواستار تسهیل صدور مجوزها، برگزاری رویدادهای زنده، نگاه فراملی به دیپلماسی فرهنگی و ایجاد پیوند میان طراحان و تولیدکنندگان برای تقویت اقتصاد پوشاک ایرانی-اسلامی شد.

مهدی جمالی‌نژاد با پیشنهاد راه‌اندازی پویش «یک لباس فاخر، یک روایت هویتی» گفت: اصفهان شهر قصه‌هاست و همان‌طور که هر خشت آن روایتی دارد، لباس ایرانی نیز باید روایت هویتی داشته باشد و می‌توان از طراحان خواست داستان الهام‌بخش پشت طرح‌های خود را در قالب فیلم‌های ۶۰ ثانیه‌ای ارائه دهند.»

وی افزود: انعقاد تفاهم‌نامه با فروشگاه‌های زنجیره‌ای جهت ایجاد زنجیره توزیع و ارائه تخفیف‌های ویژه به تولیدکنندگان در دستور کار قرار دارد. همچنین با توجه به ظرفیت تاریخی اصفهان در مسیر جاده ابریشم، بهره‌گیری از پارچه‌های اصیل و باکیفیت ایرانی همچون ابریشم و پنبه مرغوب باید محور قرار گیرد.

پیش از این، دبیر شورای فرهنگ عمومی از انتخاب شهر اصفهان به عنوان میزبان چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر خبر داده بود.