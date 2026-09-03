ستایش حسینی و پارسا مقصودی دو بازیکن شاهرودی تیم ملی والیبال کشور با درخشش در مسابقات جهانی و آسیایی در میان استقبال ورزش دوستان و مسئولان به زادگاهشان بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تیم ملی والیبال با عضویت پارسا مقصودی در مسابقات والیبال زیر ۱۷ سال جهان به مقام قهرمانی دست یافت و تیم ملی زنان با عضویب ستایش حسینی در مسابقات قهرماتی آسیا مقام چهارم را از آن خود کرد.

مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان عصر هفتم شهریور ۱۴۰۵ بعد از برگزاری ۴۶ رقابت طی ۱۱ روز در شهر دوحه کشور قطر به سرانجام رسید و والیبالیست‌های خوش آتیه جمهوری اسلامی ایران توانستند با غلبه بر فرانسه به قهرمانی دست یابند.

تیم ملی والیبال نوجوانان جمهوری اسلامی ایران در این رقابت‌ها با هفت پیروزی متوالی و بدون شکست قهرمان جهان شد؛ دوبار پیروزی مقابل چین تایپه و پاکستان و برد مقابل الجزایر و آرژانتین موجب رسیدن ایران به فینال شد و در بازی نهایی هم، والیبالیست‌های نوجوان فرانسوی مغلوب بلندقامتان ایران شدند.

حسینی والیبالیست اهل شاهرود در ترکیب ۱۴ نفره تیم ملی والیبال زنان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ قرار گرفت و رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ از ۳۰ مرداد تا هشتم شهریور در چین با حضور ۱۲ تیم برگزار شد.

مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا در شرایطی پیگیری شد که تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار رده‌بندی و برای کسب عناوین سوم و چهارم به مصاف ژاپن رفت.

تیم کشورمان در سه‌ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ به ۲۱، ۲۵ به ۱۶ و ۲۶ به ۲۴ مغلوب حریف شدند تا با کسب عنوان چهارمی به کار خود در این مسابقات پایان دهند.