به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرهاد شریفی با اعلام اینکه برداشت گندم در ۹۸ درصد اراضی استان به پایان رسیده است گفت: پیش‌بینی اولیه خرید تضمینی ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تن گندم بود که این رقم تاکنون محقق شده و با توجه به روند تحویل روزانه گندم در مراکز، انتظار می‌رود آمار نهایی خرید افزایش یابد.

وی با اشاره به تعهد دولت برای تسویه کامل بهای گندم تا پایان شهریور، افزود: کشاورزانی که محصول خود را در انبارها یا منازل ذخیره کرده‌اند، برای بهره‌مندی از این تسویه حساب باید هرچه سریع‌تر گندم خود را به مراکز خرید دولتی تحویل دهند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه مجموع بهای گندم خریداری‌شده در استان را حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: تاکنون ۱۴ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، معادل بیش از ۴۰ درصد، پرداخت شده است و دولت قول داده باقی‌مانده مطالبات را تا پایان شهریورماه تسویه کند.