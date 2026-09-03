پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز دوازدهم شهریورماه با میانگین ۹۰ AQI در وضعیت قابل قبول است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۹۱، خیابان استانداری ۷۳، انقلاب ۷۸، بهارستان غربی با عدد ۸۷، پارک زمزم ۶۸، دانشگاه صنعتی ۷۴، دانشگاه علوم پزشکی ۸۸، رودکی ۸۳، زینبیه و میرزا طاهر ۸۹، سپاهانشهر ۷۲، فیض ۷۷، کاوه ۸۴ و کردآباد ۹۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی با عدد ۱۱۲، بزرگراه خرازی ۱۱۱، محور شرق اصفهان دهستان قهاب ۱۵۰ AQI ناسالم برای گروههای حساس و در ولدان با عدد ۱۵۴ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
هوای شهرهای شاهینشهر، خمینی شهر، مبارکه و قهجاورستان امروز در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.