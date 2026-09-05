به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ اعضا کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در این جلسه مشکلات واحد‌ها در بخش‌های بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، گمرکی و تعهدات ارزی را بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری کردند تا روند فعالیت واحد‌ها با ثبات و اطمینان بیشتری ادامه یابد.

استاندار سمنان در این جلسه بر ضرورت حمایت از تولید و فعالان اقتصادی، بر تسریع در رفع موانع و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بانکی و نظارتی تأکید کرد و گفت: در موضوع رفع تعهدات ارزی باید میان موارد مختلف تفکیک قائل شد و پیش از ارجاع موضوعات به دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات، بررسی‌های لازم در مجموعه‌های اقتصادی استان انجام شود تا تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده در یک بستر امن فعالیت کنند و در عین حال، موارد تخلف نیز پس از بررسی و طی فرآیند قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.

محمدجواد کولیوند همچنین بر استفاده از ظرفیت مصوبات و دستورالعمل‌های ملی برای حل مشکلات واحد‌های اقتصادی تأکید کرد و افزود: اگر در مصوبات و مقررات موجود ظرفیت‌هایی برای تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان پیش‌بینی شده است، باید از همان ظرفیت‌ها استفاده شود و دستگاه‌های اجرایی با بررسی دقیق مقررات، راهکار‌های قانونی را برای جلوگیری از توقف فعالیت واحد‌ها به کار گیرند.

استاندار سمنان با اشاره به ضرورت تأمین سوخت مورد نیاز استان برای ماه‌های سرد سال خاطرنشان کرد: ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز برای ماه‌های دی، بهمن و اسفند باید از هم‌اکنون در دستور کار قرار گیرد و دستگاه‌هایی که امکان ایجاد مخازن ذخیره سوخت دارند، ظرفیت‌های خود را اعلام کنند تا با محوریت دستگاه‌های مرتبط، فرآیند ذخیره‌سازی با سرعت بیشتری انجام شود و مشکلی برای فعالیت واحد‌های تولیدی و صنعتی در نیمه دوم سال ایجاد نشود.

کولیوند بر نقش مؤثر شبکه بانکی در پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: بانک‌های استان باید در چارچوب قوانین و ضوابط، بیش از پیش همراهی لازم را با واحد‌های تولیدی داشته باشند و با تسهیل فرآیند تأمین مالی و تعیین تکلیف مطالبات و تعهدات بانکی، زمینه استمرار فعالیت واحدها، حفظ اشتغال و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.