به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ سید محمد موسوی در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام وقوع چندین فقره سرقت به عنف در معابر فرعی در سطح شهرستان، تحقیقات برای شناسایی سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با فعال نمودن منابع و مخبرین محلی و هوشیاری ماموران در بدست آوردن سرنخ هایی، سرانجام هویت سارق به عنف حرفه‌ای سابقه دار را شناسایی که پس از هماهنگی با مرجع قضایی در عملیاتی منسجم در مخفیگاهش دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در تحقیقات فنی پلیسی بعمل آمده، سارق به ۵ فقره سرقت به عنف طلا و جواهرات در سطح شهرستان اعتراف که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه اضافه کرد: متهم اقدام به سرقت از شهروندان بویژه خانم‌ها در حاشیه شهر و مناطق کور می‌نمود و با اغفال کردن آنها طلا و جواهرات آنها را سرقت می‌کرد.