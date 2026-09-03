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دومین دوره مسابقات اسکیت کراس ایران با عنوان «جام شهدای معجزه مهیار» در اصفهان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیات اسکیت استان اصفهان گفت: دومین دوره مسابقات اسکیت کراس ایران با عنوان جام شهدای معجزه مهیار در تاریخ ۲۶ و ۲۷ شهریورماه در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
شهرام اکبری افزود: این رقابتها با هدف ارتقای سطح کیفی ورزش کراس و شناسایی استعدادهای برتر در سطح کشور برنامهریزی شده است.
وی گفت: مسابقات جام شهدای معجزه مهیار، فراتر از یک رقابت ورزشی ساده، بستری برای نمایش جسارت و مهارت اسکیتبازان است.
به گفته اکبری، این مسابقات در دو بخش بانوان و پسران و در تمامی ردههای سنی برگزار میشود و انتظار میرود حدود ۵۰۰ ورزشکار حرفهای از ۱۷ استان کشور در این رقابتها حضور یابند.
علاقهمندان میتوانند جهت ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه رسمی فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.