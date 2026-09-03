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سردار سید صادق حسینی با اشاره به ظرفیت مدارس و دانشگاهها برای حفظ انسجام ملی، گفت: آغاز سال تحصیلی جدید در مهرماه میتواند به نماد وحدت، همبستگی و دفاع از ایران اسلامی تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان در دیدار با رؤسای دانشگاهها و مدیران آموزش و پرورش اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی برای ایجاد شور و نشاط ملی در کشور است.
وی افزود: این رویداد میتواند روحیه دفاع از میهن را در میان نسل جوان و آیندهساز تقویت کند.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان یادآوری کرد: برخورداری از توانمندیهای گسترده مردمی و ملی؛ یکی از نقاط قوت ایران در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی بود.
سردار حسینی تاکید کرد: این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید در جامعه حفظ و بیش از گذشته تقویت شود.
وی ادامه داد: نسل جوان باید با حقایق مربوط به توانمندیها و داشتههای بیشمار کشور آشنا شود.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام گفت: دشمنان اکنون به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه در جامعه هستند.
سردار حسینی افزود: در این شرایط حساس؛ حفظ انسجام ملی و تقویت اعتماد میان مردم و مسئولان اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی تشریح کرد: مراکز آموزشی؛ افزون بر این که محل تعلیم و تربیت علمی دانشآموزان و دانشجویان هستند؛ میتوانند در شکلگیری هویت ملی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری نقشآفرین باشند.
سردار حسینی تاکید کرد: انتقال مفاهیم مرتبط با دفاع از میهن به نسل جدید؛ از دیگر رسالتهای مهم مدرسهو دانشگاه به شمار میرود.
وی ادامه داد: آغاز سال تحصیلی میتواند به بستری برای حضور پرشور دانشآموزان، دانشجویان و خانوادهها در برنامههای ملی و فرهنگی تبدیل شود.
سردار حسینی افزود: مهرماه فرصتی است تا هر ایرانی با در دست گرفتن پرچم پرافتخار کشور؛ علاقه و دلبستگی خود را به سرزمین و هویت ایرانی به نمایش بگذارد.
وی تصریح کرد: این حضور پرشور، تصویر زیبایی از وحدت و همبستگی مردم ایران را به جهانیان ارائه خواهد کرد.
با آغاز سال تحصیلی جدید ۱۱۴ هزار دانشآموز ایلامی در مدارس دولتی و ۱۶ هزار نفر دیگر در مدارس غیردولتی حاضر خواهند شد.
یکهزار و ۹۰۵ فضای آموزشی در مناطق شهری، روستایی و عشایری این استان دایر است.
جامعه آموزش و پرورش استان ایلام؛ شامل: ۱۱ هزار و ۵۷۰ فرهنگی است که از این شمار، ۴۸ درصد را بانوان تشکیل میدهند.