غزل قاضی‌زاده دانش‌آموز نخبه شهرستان بیرجند، که در المپیاد جهانی علوم زمین مدال برنز جهان را کسب کرد، با استقبال رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و مسئولان استانی به بیرجند بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، غزل قاضی‌زاده دانش‌آموز نخبه شهرستان بیرجند، که در المپیاد جهانی علوم زمین مدال برنز جهان را کسب کرد، شب گذشته با استقبال رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و معاون وزیر آموزش و پرورش و مسئولان استانی در فرودگاه شهید کاوه به بیرجند بازگشت.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان و معاون وزیر آموزش و پرورش در حاشیه این مراسم با اشاره به جایگاه مطلوب خراسان جنوبی در شاخص‌های آموزشی، این استان را «معدن استعداد» دانست و بر آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد.

یاوری، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش استان گفت: خراسان جنوبی در اغلب شاخص‌ها در جایگاه‌های بالای جدول قرار دارد و آمادگی بسیار خوبی برای آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس دارد.

وی گفت: در سال‌های اخیر شاهد کسب رتبه‌های بسیار خوب کنکور از سوی دانش‌آموزان خراسان جنوبی بوده‌ایم و در حوزه المپیاد‌ها نیز دانش‌آموزان استان موفقیت‌های ارزشمندی کسب کرده‌اند؛ در عرصه‌های فرهنگی و پژوهشی نیز شاهد درخشش استعداد‌های این منطقه بوده‌ایم.

رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان درخصوص حمایت از دانش‌آموزان مدارس سمپاد نیز گفت: با توجه به اینکه سال گذشته بخشی از آموزش‌ها به‌صورت مجازی برگزار شد و دانش‌آموزان سمپاد نیز با حجم بالای دروس مواجه هستند، مدارس تلاش کردند از فرصت تابستان برای جبران برخی کاستی‌ها استفاده کنند.

یاوری از تولید محتوای آموزشی توسط سمپاد خبر داد و گفت: حجم قابل توجهی از محتوای آموزشی، تولید شده که نه‌تنها در اختیار دانش‌آموزان سمپاد، بلکه در دسترس همه دانش‌آموزان کشور قرار گرفته است؛ این محتوا‌ها از طریق سایت سمپاد قابل دسترسی است.

وی هدف از این اقدام را فراهم کردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی دانست و گفت: تلاش ما این است که سال تحصیلی جدید را با کمترین مشکل و به بهترین شکل ممکن آغاز کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هم گفت: نوزدهمین دوره المپیاد جهانی علوم زمین از ۲۹ مرداد تا ۵ شهریورماه ۱۴۰۵ (۲۰ تا ۲۷ آگوست ۲۰۲۶) به میزبانی شهر تورین ایتالیا برگزار شد که تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در رقابت با نخبگان جهان موفق به ثبت نتایجی درخشان شد.

مرتضوی افزود: در این دوره از رقابت‌ها، «غزل قاضی‌زاده» دانش‌آموز نخبه و بااستعداد دبیرستان استعداد‌های درخشان شهرستان بیرجند، به عنوان یکی از اعضای تیم ملی ۴ نفره جمهوری اسلامی ایران، موفق شد در دو بخش انفرادی و تیمی برای کشورمان و استان خراسان جنوبی افتخارآفرینی کند.

وی گفت: غزل قاضی‌زاده در بخش رقابت‌های «تست‌های انفرادی» با شایستگی مدال برنز جهان را بر گردن آویخت و همچنین در بخش «کاوش گروهی میدانی بین‌المللی (ITFI)» نیز به همراه تیم موفق به کسب مدال برنز شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به سطح بالای علمی این دوره از مسابقات و حضور کشور‌های صاحب‌نام گفت: تیم ملی کشورمان در این رویداد بین‌المللی در بخش‌های مختلف از جمله مستند کوتاه، طرح سیستم زمین و بخش‌های انفرادی و تیمی به مقام‌های برتر و مدال‌های طلا، نقره و برنز دست یافت.