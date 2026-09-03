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شکوفه باقری نوجوان ۱۲ ساله عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شاهرود با پشتکار و تلاش خود و حمایت صحیح خانواده به یک کارآفرین تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ باقری نوجوان هنرمندی است که از پنج سالگی کار هنری را شروع کرده و از هفت سالگی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همراه بوده و اکنون بهعنوان یک «کانونیار»، تجربیات هنری خود را با برپایی نمایشگاه به همسالانش منتقل میکند.
در این نمایشگاه آثار ظریف و مینیاتوری شامل عروسکهای قلاببافی، آثار خمیری و فلزی و زیورآلات دستساز را که حاصل سالها تمرین، صبر و خلاقیت این نوجوان است به تماشا گذاشته شده است.
ملیحه آقاحسینی مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شاهرود با اشاره به رویکرد کارآفرینانه این نوجوان گفت: شکوفه باقری با آموزش تکنیکهای هنری به دوستان خود مهارتهایش را به اشتراک میگذارد و بذر شوق یادگیری و خودباوری را در میان دیگر اعضای نوجوان مرکز میکارد.