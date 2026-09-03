به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این پذیره‌نویسی، ۱۰۶ نیروگاه خورشیدی در قالب صندوق انرژی‌های تجدیدپذیر در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و هر واحد سرمایه‌گذاری به قیمت اسمی ۱۰ هزار ریال معادل یک هزار تومان عرضه می‌شود.

براساس این اطلاعیه، تمامی دارندگان کد معاملاتی سجام امکان مشارکت در پذیره‌نویسی را خواهند داشت.

برای ایجاد فرصت عادلانه‌تر و فراهم‌شدن امکان حضور تعداد بیشتری از متقاضیان حقیقی، سازوکار معاملاتی به گونه‌ای تعیین شده است که در ساعات ابتدایی آغاز پذیره‌نویسی، تنها اشخاص حقیقی امکان ثبت درخواست خرید خواهند داشت و پس از آن، ثبت سفارش برای اشخاص حقوقی امکان‌پذیر خواهد بود.

براساس این سازوکار، در ساعاتی که پذیره‌نویسی صرفاً برای اشخاص حقیقی انجام می‌شود، سقف خرید هر متقاضی ۵ هزار واحد تعیین شده است که معادل ۵ میلیون تومان خواهد بود.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی و جزئیات این صندوق پروژه می‌توانند به وب‌سایت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) مراجعه کنند.