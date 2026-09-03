مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان از آماده شدن مقدمات مرمت و بهسازی گنبد سلطانیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سیدمیکائیل موسوی گفت: اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح مرمت و بهسازی گنبد سلطانیه در سال جاری اختصاص یافته و مقدمات اجرای آن انجام شده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح، جلسات متعددی با حضور کارشناسان و استادان حوزه میراث‌فرهنگی برگزار و جزئیات طرح و نحوه اجرای آن بررسی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان ادامه داد: در این طرح، مسیر جدیدی برای بازدید گردشگران ایجاد می‌شود تا بازدیدکنندگان از بخش مشخصی وارد گنبد شده و پس از طی مسیر، از قسمت دیگری خارج شوند.

موسوی گفت: در حال حاضر پیگیر تعیین پیمانکار واجد صلاحیت هستیم و پس از طی مراحل قانونی، عملیات اجرایی طرح آغاز خواهد شد.

وی همچنین از پیگیری برای ساماندهی محوطه پیرامونی گنبد سلطانیه خبر داد و افزود: اعتبار مورد نیاز برای بهسازی و ساماندهی محیط مجموعه نیز در حال پیگیری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان هدف از اجرای این اقدامات را حفاظت بهتر از گنبد سلطانیه، بهبود شرایط بازدید گردشگران و ساماندهی فضای پیرامونی این اثر تاریخی عنوان کرد.