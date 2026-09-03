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سهم ۱۰ درصدی طارم سفلی از صادرات مس ایران

ذخیره‌های ۱۴ میلیون تنی در دل کوه‌های طارم سفلی قزوین حالا به تولید سالانه ۱۰ هزار تن مس تبدیل شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۲- ۱۰:۲۶
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برچسب ها: معدن مس طارم ، طارم سفلی قزوین ، صادرات مس
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