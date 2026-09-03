به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این مرحله از نیروگاه حرارتی گازی هلدینگ انرژی شستا به منظور تولید برق مورد نیاز و استفاده در حوزه بورس انرژی و واحد‌های صنعتی استان سمنان و شهرستان گرمسار به میزان ۲ مگاوات به بهره برداری رسید.

علیرضا کفش کنان مدیر اجرایی نیروگاه هلدینگ انرژی شستا گفت : مرحله دوم این نیروگاه با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان در جهت تامین برق و استفاده در حوزه صنایع و ورود به حوزه بورس انرژی به بهره برداری رسید.