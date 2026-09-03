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مرحله دوم نیروگاه حرارتی گازی در شهرک صنعتی گرمسار به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این مرحله از نیروگاه حرارتی گازی هلدینگ انرژی شستا به منظور تولید برق مورد نیاز و استفاده در حوزه بورس انرژی و واحدهای صنعتی استان سمنان و شهرستان گرمسار به میزان ۲ مگاوات به بهره برداری رسید.
علیرضا کفش کنان مدیر اجرایی نیروگاه هلدینگ انرژی شستا گفت : مرحله دوم این نیروگاه با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان در جهت تامین برق و استفاده در حوزه صنایع و ورود به حوزه بورس انرژی به بهره برداری رسید.