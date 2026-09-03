تنش‌های مداوم بین ایالات متحده و ایران همچنان به نوسانات بازار دامن می‌زند و به گفته منابع صنعتی، افزایش قیمت ۸.۲۴ لیره ترکیه به ازای هر لیتر سوخت گازوئیل از امشب پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ افزایش قیمت مورد انتظار به معنای افزایش تقریباً ۱۰ درصدی قیمت هر لیتر سوخت دیزل در طول یک شب است.

اگر افزایش ۸.۲۴ لیر در پمپ بنزین اعمال شود، قیمت هر لیتر از ۹۰ لیر فراتر خواهد رفت و هزینه پر کردن یک باک ۵۰ لیتری ۴۱۲ لیر افزایش خواهد یافت.

این نرخ یک رکورد برای سوخت گازوئیل محسوب می‌شود.

پس از این افزایش، انتظار می‌رود قیمت هر لیتر سوخت دیزل در سمت اروپایی استانبول به ۸۹.۳۸ لیر، در سمت آناتولی استانبول به ۸۹.۲۸ لیر، در آنکارا به ۹۰.۷۳ لیر و در ازمیر به ۹۰.۷۱ لیر برسد.