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جوان ۳۵ ساله صبح امروز در پی غرقشدگی در رودخانه در محدوده ناژوان اصفهان جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: ساعت ۶:۵۰ صبح امروز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه، گزارشی از حادثه غرقشدگی در آب رودخانه در محدوده ناژوان، جاده سلامت به مرکز اورژانس استان اعلام شد.
عباس عابدی افزود: بلافاصله یک واحد عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شد.
سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه یک مرد ۳۵ ساله دچار غرقشدگی شد که متأسفانه جان خود را از دست داد.