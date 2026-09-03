به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت : در راستای طرح مقابله با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس زابل،حین کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

سردار مرتضی جوکار گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر شد .

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران در بازرسی از این کامیون تعداد ۲ هزار طاقه پارچه و ۳۰ کیلوگرم بدلیجات قاچاق و فاقد هرگونه مدارک قانونی به ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیارد ریال کشف و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی،تحویل مرجع قضایی شد.