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رویداد ملی «نو+میدان» با هدف شناسایی، توانمندسازی و میداندادن به ظرفیتهای دانشآموزی در حوزههای امدادی، تبیینی، تبلیغی و رسانهای طراحی شده است و دانشآموزان مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم میتوانند در این رقابت سراسری حضور پیدا کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در حاشیه نخستین روز گردهمایی معاونان پرورشی و فرهنگی آموزشوپرورش سراسر کشور از پوستر رویداد ملی «نو+میدان» با حضور صادق حسینزاده ملکی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش، حامد صبوری، قائممقام معاون وزیر در سازمان دانشآموزی، اسماعیل جانعلیپور، دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان، سردار سیاوش مسلمی، رئیس سازمان بسیج دانشآموزی کشور رونمایی شد.
رویداد ملی «نو+میدان» با هدف شناسایی، توانمندسازی و میداندادن به ظرفیتهای دانشآموزی در حوزههای امدادی، تبیینی، تبلیغی و رسانهای طراحی شده است و دانشآموزان مدارس ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم میتوانند در این رقابت سراسری حضور پیدا کنند.
این رویداد در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی برگزار خواهد شد و با ایجاد فضایی رقابتی، تربیتی و مهارتی، زمینه رشد استعدادهای دانشآموزان و تقویت روحیه مسئولیتپذیری، خلاقیت، کارگروهی و کنشگری اجتماعی آنان را فراهم میکند.
در کنار برگزاری مراحل مختلف این لیگ، دورههای آموزشی متناسب با موضوعات رویداد نیز برگزار میشود تا دانشآموزان ضمن رقابت، فرصت یادگیری و ارتقای مهارتهای خود را نیز به دست آورند.
رویداد ملی دانشآموزی «نو+میدان» با مشارکت سازمان بسیج دانشآموزی، اتحادیه انجمنهای اسلامی، سازمان دانشآموزی، اداره کل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش، سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کشور برگزار میشود.