رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط شهرستان دزفول در استان خوزستان در حوزه کشاورزی نیازمند حمایت هستند و این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدشمس الدین حسینی در حاشیه بازدید از واحد‌های صنعتی و نشست با تولیدکنندگان دزفول در سالن سوم شعبان بیان کرد: کارخانه قند دزفول با حدود ۵۰ درصد پیشرفت در حال ساخت است که نیاز است برای تکمیل آن مورد حمایت قرار گیرد.

وی ادامه داد: بنگاه‌های کوچک و متوسط دزفول نیز در حوزه کشاورزی نیازمند حمایت هستند که این موضوع نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.

حسینی اظهار داشت: صادرات برخی واحد‌های کوچک دزفول نیز با وجود تعهدات و مجوز‌های اولیه دچار محدودیت‌هایی شدند که این موضوع از وزارت کشاورزی و سایر وزارت خانه‌ها پیگیری خواهد شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این شهرستان اشاره کرد و افزود: نمایندگی گمرک دزفول باید استقلال بیشتری داشته باشد که این موضوع نیز در اولویت‌های کمیسیون قرار خواهد گرفت و در نشست تهران پیگیری می‌شود.

اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ضمن سفر به دزفول از کارخانه قند شهدا، بیمارستان یازهرا (س)، هلدینگ رحمت تجارت، شرکت آبایان پروفیل، شرکت کارتن محمد، شرکت کولرسازی مشرق زمین، کشتارگاه دام و طیور روناش خلیج فارس بازدید کردند و در جریان مشکلات و مسایل اقتصادی این واحد‌ها قرار گرفتند.