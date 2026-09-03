با حضور مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستان طرح احداث زمین فوتبال چمن مصنوعی روستای درمیان دورود کلنگ‌زنی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، این طرح در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۱۰۰ مترمربع و با پیش‌بینی اعتبار ۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی اجرا می‌شود و پیمانکاری حوزه فنی آن بر عهده اداره کل ورزش و جوانان لرستان است.

فرهاد دیناروند مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، توسعه امکانات ورزشی در روستاها را بخشی از سیاست‌های این اداره کل عنوان کرد و گفت: برخورداری از فضای ورزشی مناسب نباید به شهرها محدود شود و تلاش داریم با اجرای طرح های کوچک‌مقیاس اما اثرگذار، زمینه حضور بیشتر نوجوانان و جوانان روستایی در فعالیت‌های ورزشی را فراهم کنیم.

وی افزود: زمین‌های چمن مصنوعی می‌توانند به‌عنوان یک فضای ورزشی در دسترس، زمینه کشف استعدادهای جدید و شکل‌گیری تیم‌های محلی را فراهم کنند و طرح درمیان نیز با همین رویکرد در دستور کار قرار گرفته است.

روح‌الله لک‌علی‌آبادی نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین اعتبار این طرح اظهار کرد: توسعه امکانات ورزشی در روستاها، سرمایه‌گذاری برای آینده جوانان منطقه است و تلاش می‌کنیم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای طرح های ورزشی در مناطق مختلف شهرستان دورود شتاب بیشتری بگیرد.





