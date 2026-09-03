مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان از پایان عملیات اجرایی خط انتقال گاز‌های همراه نفت دارخوین و مناطق غرب کارون به پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس (NGL ۳۲۰۰) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان؛ مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: این طرح با تکمیل اتاق کنترل، در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و با راه‌اندازی آن، بخش قابل توجهی از گاز‌های همراه نفت که پیش از این در مشعل‌ها سوزانده می‌شد، جمع‌آوری و به پالایشگاه NGL ۳۲۰۰ منتقل خواهد شد.

حمسد دریس عنوان کرد: بخشی از گاز‌های جمع‌آوری‌شده نیز برای ازدیاد برداشت به مخزن میدان دارخوین تزریق می‌شود که علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع، به افزایش بهره‌وری تولید و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی کمک خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان اظهار کرد: با اجرای عملیات فنی سال گذشته، میزان گازسوزی در میدان دارخوین حدود ۱۰۰ میلیون فوت مکعب در روز کاهش یافت و اکنون به کمتر از ۹ میلیون فوت مکعب در روز رسیده است.

دریس گفت: با بهره‌برداری از خط انتقال، گازسوزی در این منطقه به حداقل می‌رسد و فلر منطقه در حد پایلوت خاموش خواهد شد.

وی همچنین از جمع‌آوری حدود ۸۰ درصد گاز‌های همراه نفت شرکت نفت و گاز اروندان خبر داد و افزود: گازسوزی در مشعل‌های میدان آزادگان شمالی متوقف شده و اقدامات لازم برای جمع‌آوری گاز‌های باقی‌مانده در سایر تأسیسات نیز در حال انجام است.