به مناسبت هفته دولت، نمایشگاه مشاغل خانگی و توانمندی‌های بانوان خراسان شمالی با عنوان ترمه و تموز با حضور مقامات کشوری و استانی در مجموعه تجاری طلای سفید بجنورد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این نمایشگاه با بیش از ۴۰۰ غرفه و از یازدهم تا چهاردهم شهریورماه پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

این نمایشگاه در راستای ارتقای اقتصاد خانوارها، بهبود و افزایش تولیدات خانگی و معرفی هرچه بهتر محصولات تولیدکنندگان خانگی و بانوان کارآفرین استان برپا شده است.

حضور گسترده تولیدکنندگان خانگی در این نمایشگاه نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه مشاغل خانگی و اراده جمعی برای تقویت این بخش از اقتصاد استان است.

دکتر فاطمه سخایی، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی کشور، در آیین افتتاح این نمایشگاه، تولید را یک اولویت دانست و ایجاد زنجیره تولید در کشور را یک نیاز اساسی عنوان کرد.

وی تسهیلات کم‌بهره دولتی را فرصتی مغتنم برای شکل‌گیری زنجیره تولید و تقویت بنیان اقتصاد خانوار دانست و بر حمایت جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تولیدکنندگان خانگی تأکید نمود.

مدیرکل مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نمایشگاه توانمندی بانوان و مشاغل خانگی خراسان شمالی، این استان را مجموعه‌ای از هنر، تاریخ و انسان‌های توانمند دانست و افزود: در کنار تولید، باید موضوعاتی همچون بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش نیز در حوزه مشاغل خانگی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به صدور مجوز مشاغل خانگی از طریق درگاه ملی مجوز‌ها گفت: مجوز‌های مشاغل خانگی در دو قالب مستقل و پشتیبان صادر می‌شود و پشتیبان‌ها می‌توانند زنجیره اشتغال را در یک شهرستان شکل دهند.

سخایی همچنین از اختصاص ۱۲ همت تسهیلات مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: افزایش سقف تسهیلات، یکی از درخواست‌های بانوان فعال در حوزه مشاغل خانگی است که در حال پیگیری است