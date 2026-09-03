به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در راستای توسعه خدمات و تأمین نیاز‌های زیرساختی جامعه عشایری، ۱۵ دستگاه پنل خورشیدی سیار با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی و اداره برق شهرستان زرند به عشایر این شهرستان اهدا و تحویل شد.

همت ایزدی فرماندار زرند در آیین اهدای این پنل‌ها با تأکید بر جایگاه مهم عشایر در عرصه تولید اظهار داشت: عشایر با وجود زندگی در مناطق دوردست و شرایط سخت، سهم قابل توجهی در چرخه تولید دارند و توجه به نیاز‌ها و رفع مشکلات آنان از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

وی افزود: طی دو سال گذشته تاکنون ۹۳ دستگاه پنل خورشیدی میان عشایر شهرستان زرند توزیع شده است تا خانوار‌های عشایری بتوانند در مناطق فاقد دسترسی به شبکه برق، از انرژی پاک و قابل حمل برای تأمین نیاز‌های خود استفاده کنند.