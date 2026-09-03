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مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از تکمیل و بهرهبرداری از طرح آبیاری بارانی در روستای حمیدانیه شهرستان باوی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد توحیدی با اشاره به تکمیل طرح آبیاری بارانی در روستای حمیدانیه شهرستان باوی، گفت: طرح طاهر ساعدیزاده در روستای حمیدانیه با مساحت ۱۳.۷ هکتار و از نوع آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک) است که با نظارت فنی کارشناسان این مدیریت بهطور کامل اجرا و هماکنون به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
وی در ارزیابی میدانی این طرح میگوید: وضعیت نهایی تجهیزات و کیفیت عملیات فنی طرح آبیاری بارانی با حضور سرپرست دفتر سامانههای نوین آبیاری، مشاور و پیمانکار مورد بررسی قرار گرفت و استقرار کامل شبکه اجراشده مورد تاکید است.
توحیدی با تأکید بر ضرورت گسترش سامانههای نوین در اراضی کشاورزی استان تصریح کرد: بهرهبرداری از این طرح نقش مؤثری در افزایش بهرهوری مصرف آب، کاهش هزینههای تولید و ارتقای راندمان آبیاری دارد و در نهایت به پایداری تولید و مدیریت بهینه منابع آبی در منطقه کمک میکند.
مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان داشت: توسعه این الگوهای آبیاری در راستای مدیریت منابع آب در استان است و با ترویج این روشها، گامهای مهمی در جهت مقابله با تنشهای آبی و افزایش کیفیت تولیدات کشاورزی برداشته میشود.