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رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، از برنامهریزی برای تشییع پیکر چهار رزمنده شهدای هوافضای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجتالاسلام مهدی عبدی گفت: برنامهریزیهای لازم برای برگزاری مراسم وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر چهار شهید انجام شده است.
پیکر مطهر شهید سرهنگ علیرضا شکیبافر چهارشنبه شب ساعت۲۱:۳۰ در جریان تجمعات «نحن المنتقمون» در کنگاور، بر دستان مردم تشییع شد.
پیکر مطهر سردار رشید سپاه اسلام، جعفر کهریزی، از فرماندهان هوافضای سپاه استان، پنج شنبه ساعت ۱۱ صبح از معراج شهدای کرمانشاه به سمت روستای کهریز بخش بیلوار حرکت کرده و ساعت ۱۳ در روستای کهریز به خاک سپرده خواهد شد.
برنامه وداع با پیکر مطهر شهید سرهنگ رضا محمدی و شهید سروان شهرام جعفری، روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در معراج شهدای کرمانشاه برگزار میشود.