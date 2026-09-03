کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی امروز و فردا، افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز هم تداوم ناپایداری جوی و دریایی در استان مورد انتظار است.

او افزود: آسمان استان صاف تا نیمه ابری صبح در سواحل و جزایر همراه با مه صبحگاهی و در طول روز هوا در اکثر نقاط استان همراه با غبارمحلی، در برخی نقاط مرکزی با احتمال بارش پراکنده باران پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان بشاگرد و پاره‌ای نقاط مستعد رشد ابر، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود و در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، احتمال تندباد لحظه‌ای و گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

او افزود: توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود و مناطق دریایی استان بویژه تنگه هرمز با وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی مواج پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: امروز بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به بیش از یک و نیم متر خواهد رسید و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادر در نظر گرفته شود و از دریاروی با شناور‌های سبک و صیادی و فعالیت‌های تفریحی و شنا خودداری شود.

او افزود: از بعدازظهر فردا جمعه ۱۳ شهریور، از سرعت وزش باد‌های جنوب شرقی کاسته خواهد شد و اوایل هفته آینده بعدازظهر وزش باد‌های جنوب غربی در تنگه هرمز پیش بینی می‌شود و این شرایط جوی و دریایی تا پایان هفته تداوم خواهد داشت.