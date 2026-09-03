آماده باش بازار برای ۲۹۰ تن گردوی مشکان نیریز فارس
فصل برداشت گردو در شهرستان نیریز آغاز شد و پیشبینی میشود امسال ۲۹۰ تن محصول از ۲۴۰ هکتار باغهای مثمر،برداشت شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فصل برداشت گردو در شهرستان نیریز آغاز شد و پیشبینی میشود امسال با تولید نزدیک به ۲۹۰ تن محصول از ۲۴۰ هکتار باغهای مثمر، اشتغال حدود ۲ هزار نفر را در این فصل فراهم کند.
نادر زارعی مدیر جهادکشاورزی شهرستان نیریز اعلام کرد که سطح زیرکشت گردوی این شهرستان بالغ بر ۳۷۰ هکتار است. وی افزود با وجود شرایط نامساعد جوی در سال جاری، نسبت به سال گذشته شاهد افزایش تولید هستیم و پیشبینی میشود امسال قریب به ۲۹۰ تن گردو از ۲۴۰ هکتار باغهای مثمر نیریز برداشت شود.
زارعی با اشاره به اینکه عمده محصول گردوی نیریز در بخش «مشکان» تولید میشود، خاطرنشان کرد که این محصول شامل ارقام محلی و پوستکاغذی است. وی همچنین تصریح کرد که فرآیند برداشت آغاز شده و تا نیمه مهرماه ادامه خواهد داشت که در این بازه زمانی، حدود ۲۰۰۰ نفر در باغهای شهرستان مشغول به کار هستند.
مدیر جهاد کشاورزی نیریز در ادامه با اشاره به رویکرد تجاریسازی این محصول، بر ضرورت طرحهای سرشاخهکاری و استفاده از ارقام جدید و پرمحصول داخلی و خارجی نظیر «جمال»، «چندلر»، «فرانکت» و «هارتلی» جهت افزایش عملکرد در واحد سطح تأکید کرد.
شهرستان نی ریز از شهرستانهای شرقی استان فارس است که در فاصله ۲۲۰ کیلومتری شیراز واقع شده است.