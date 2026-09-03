روابط عمومی سپاه در بیانیه تاکید کرد: سران آمریکا راجع به پرونده سیاه حمله های خود به عروسی‌ها در کشورهای مختلف به افکار عمومی جهان پاسخ دهند.

آمریکا راجع به پرونده سیاه حمله به عروسی‌ها پاسخگو باشد

آمریکا راجع به پرونده سیاه حمله به عروسی‌ها پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ متن کامل بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین

قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مومنین

ملتهای آزاده جهان ملت قهرمان و حماسه آفرین ایران،

فرماندهی تروریستی سنتکام ارتش آمریکا، در یک جنایت جنگی فراموش نشدنی با حمله مستقیم هوایی به مجلس جشن عقد یک خانواده شریف از اهالی کوهستک شهرستان سیریک، جشن مردم را به عزا مبدل کرد.

نیروهای تروریست آمریکایی نزدیک به ۷۰ نفر را مورد اصابت قرار دادند که ۴ نفر از آنان شهید شدند و حال ۷ نفر از زخمی ها وخیم گزارش شده است.

از شب گذشته در پی عکس العمل مردم و رسانه ها و شخصیتهای آزاده جهان و حتی بعضی رسانه های آمریکایی نسبت به این رسوایی بزرگ، ارتش کودک‌کش و مقامات تبهکار آمریکا در بیانات و بیانیه های متعدد سعی در انکار تعمد در این جنایت دارند و ادعای مضحک خود مبنی بر عدم حمله به غیر نظامیان را تکرار می کنند. حال آنکه وحشی گری ارتش تروریستی آمریکا در این زمینه سابقه ای تکراری است و ننگ این جنایت از پیشانی سردمداران کاخ سفید پاک نخواهد شد.

امروز برای ملتهای جهان احراز شده که حمله به غیر نظامیان برای ایجاد رعب و وحشت بخشی از دکترین ارتش ناجوانمرد آمریکاست:

👈 ۲۰۰۲ اول ژوئیه: بیش از ۱۰۰ شهید در بمباران عروسی روستای کاکرک ولایت ارزگان افغانستان

👈 ۲۰۰۳ هجدهم سپتامبر: بیش از ۵ شهید و مجروح بمباران عروسی شهر فلوجه عراق

👈 ۲۰۰۴ نونزده مه: ۴۲ شهید در بمباران عروسی روستای بکر الذیب استان انبار عراق

👈 ۲۰۰۴ هشتم اکتبر: ۱۳ شهید از جمله داماد در بمباران عروسی شهر فلوجه عراق

👈 ۲۰۰۸ ششم ژوئیه: ۴۷ شهید از جمله عروس در بمباران عروسی ده بالا ننگرهار افغانستان

👈 ۲۰۰۸ نوامبر: ۳۷ شهید از جمله ۲۳ کودک در بمباران عروسی وج بغتو قندهار افغانستان

👈 ۲۰۱۲ ژوئن: ۱۸ شهید از جمله ۹ کودک در بمباران عروسی لوگر افغانستان

👈 ۲۰۱۵ بیست و هشت سپتامبر: ۱۳۱ شهید زن و کودک در بمباران عروسی وحجه تعز یمن (ائتلاف تحت حمایت آمریکا)

👈 ۲۰۲۶ اول سپتامبر: ۷۰ شهید و مجروح در بمباران عروسی کوهستک سیریک هرمزگان ایران

سران آمریکا که بجای عذرخواهی باز هم به دروغ متوسل شده اند و همانند پرونده جنایت میناب، لامرد و قشم از پاسخگویی طفره میروند، خوب است راجع به پرونده سیاه حمله های خود به عروسی ها در کشورهای مختلف هم به افکار عمومی جهان پاسخ دهند. آیا همه این حوادث اتفاقی و به اشتباه بوده است؟

ما که قدرت نظامی داریم و همان لحظه با به هلاکت رساندن تروریست های خونخوار سنتکام قصاص کردیم. ملت آمریکا اگر جلوی این ارتش وحشی کودک کش را نگیرند، باید از روزی بترسند که روز انتقام مظلومان فرابرسد که یوم "المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم"

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۵